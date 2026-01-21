元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が２１日までに自身のＳＮＳを更新し、姉妹ショットを披露した。森はインスタグラムに「グランピングしてきましたよん」とつづると、ダウンジャケットを着たラフな姿で、妹と顔を寄せた写真や犬を抱きかかえる姿など、自然体な様子を披露した。この投稿には「２人とも可愛いすぎる」「仲良し姉妹で良いですね」「癒し効果抜群」「お顔がつるんとしてて綺麗！」「冬のグランピング