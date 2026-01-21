お笑いコンビ「ＴＫＯ」の木本武宏が、家業を手伝うことにしたという。２０日までに自身のインスタグラムを更新し、「実家の車工場」の写真をアップ。工場の名前は「木本自動車」で、「実家の工場。車の販売&修理工場。実家に住んでる頃は白丸のところが自部屋だった。当時はとても忙しくて部屋にいてもずっと作業の音が鳴り響いてうるさいけどそれが日常でなんだったら心地よかった」と懐かしむ。「時を経て長男にも関