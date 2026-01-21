ダイレクトに語りかけた高市早苗首相（自民党総裁）は19日、官邸で記者会見を開き、23日召集の通常国会冒頭に衆院を解散する意向を表明した。立憲民主党と公明党が合流してできる中道改革連合（以下、中道）についても少し言及する場面があったが、高市氏やその周辺は今回の動きをどう見ていたのか。【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相現在と比較すると「まるで別人」「高市氏は“首相としての進退をかける”と話し