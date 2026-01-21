現地時間１月20日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第７節で、４位のマンチェスター・シティが32位のノルウェー王者バデ／グリムトと敵地で対戦。１−３でまさかの惨敗を喫した。22分に先制を許したシティは、その２分後にも最終ラインのミスを突かれて被弾。０−２で折り返すと、58分にもイェンス・ベッター・ハウゲにゴラッソを叩き込まれ、なんと３点差をつけられる。60分にラヤン・シャルキの低弾