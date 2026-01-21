21日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比680円安の5万2120円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万2991.1円に対しては871.1円安。出来高は1万5098枚だった。 TOPIX先物期近は3578ポイントと前日比44ポイント安、TOPIX現物終値比47.6ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 52120-680 15098 日経225min