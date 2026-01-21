北海道・釧路市は教育委員会に勤務する管理職の男性職員（50代）が酒気帯び運転で検挙されたと発表し陳謝しました。検挙された職員は2026年1月16日、退勤した午後8時頃から友人と市内の飲食店でビール1.5リットル、ワイン500ミリリットルを飲みました。約4時間後、職員は契約駐車場に通勤で停めていた自家用車に乗り、コンビニエンスストアに立ち寄った後、友人を送ろうとしたということです。しかし、コンビニを出て約300メ