「有力馬次走報」(２０日)有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆日経新春杯７着のヤマニンブークリエ（牡４歳、栗東・松永幹）は受諾しているネオムターフカップ・Ｇ１（２月１４日・キングアブドゥルアジーズ、芝２１００メートル）へ。鞍上は横山典。僚馬でポルックスＳを勝ったカゼノランナー（牡５歳）は佐賀記念（２月１２日・佐