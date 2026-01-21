日本ハムのドラフト1位・大川（明大）が千葉・鎌ケ谷で行われた新人合同自主トレに参加。東京六大学で対戦経験がある常松（慶大）のカブスマイナー契約について「ビックリ。もし自分が行っていたらどうなっていたか少し想像して、面白いので追いたい」と言及した。自身は2月の春季キャンプは沖縄・国頭での2軍スタートが決定。「地に足着けて、着実に全てを上げていけたら」と決意を新たにした。