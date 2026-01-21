ソフトバンクの川瀬晃内野手（28）が20日、大分県国東市で自主トレを行い、さらなる活躍で地元・大分の“顔”を目指していくと誓った。7日には大分県内の野球関係者と県庁に出向き、新球場建設の必要性を伝えた。現役中の公式戦実現を目標にさらに存在感を示していく。昨季はチームの日本一に大きく貢献。今季はスーパーサブにとどまらずレギュラー獲りを狙いにいく。自身のプレーで大分を盛り上げて恩返しする。地元・