「ＰＯＧ３歳馬特選情報」（２０日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉紅梅Ｓ３着のテイエムスティール（牝、高橋一）はチューリップ賞（３月１日・阪神、芝１６００メートル）かフィリーズＲ（３月７日・阪神、芝１４００メートル）を目指す。紅梅Ｓ７着のマーブルパレス（牝、西園正）はマーガレットＳ（２月２８日・阪神、芝１２００メートル