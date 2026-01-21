◇12球団監督会議幅が拡大された統一ベースについて、日本ハムの新庄監督は「盗塁も増えるだろうし、その分投手のクイックの意識も高まるし。やってみて面白いかな」と賛同した。他の指揮官からも衝突などの故障防止の観点から歓迎する声が目立った。一方で走塁用手袋については「（指先が）めちゃくちゃ長い子がいる。（ルールを）決めてもらわんと」とクロスプレーで優位となる手袋の長さ問題を指摘。「言わなければ良