「4年に1度の世界的祭典であるラグビーW杯は、協会だけの思いで開催できるイベントではない。オールジャパン体制で臨む。最高のW杯を実現したい」（土田雅人日本ラグビー協会会長）。年初、日本協会は国際統括団体のワールドラグビー（WR）に、2035年大会開催地に立候補する意向を伝えた。14日の会見で、土田会長は「オールジャパン」という言葉に、ひときわ力を込めた。ラグビー協会のみならず、スポーツ界全体、さらには政治