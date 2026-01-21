「プロキオンＳ・Ｇ２」（２５日、京都）約５カ月半ぶりの実戦となるペイシャエスが、復活Ｖを目指す。管理する小西一男調教師（７０）＝美浦＝は今春定年予定で、トレーナー生活も残り２カ月を切った。勝てばフェブラリーＳ（２月２２日・東京、ダート１６００メートル）をつかむことができる一戦。弟子である田辺裕信騎手（４１）＝美浦・フリー＝とのタッグで、大一番への切符獲得を狙う。エルムＳ５着以来の実戦となるペ