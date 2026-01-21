デビュー１５周年を迎える女子プロレス「マリーゴールド」の岩谷麻優（３２）が、集大成を見せつける。自身の１５周年記念興行（２４日、東京・後楽園ホール）では、ＧＨＣ女子王座のＶ１戦で林下詩美を迎え撃つ。スターダム時代からあらゆる王座をかけ対戦してきた詩美に対し「詩はデビューした当時からいきなりスター街道まっしぐらだったけど、それに押し潰されることもなく、誰もが認めるエースになった。人に支えてもらう