米国・ＷＷＥのＰＬＥ「ロイヤルランブル」（３１日＝日本時間２月１日、サウジアラビア・リヤド）で行われる時間差入場バトルロイヤル・女子ロイヤルランブル戦に、イヨ・スカイ、アスカ、カイリ・セインの和製スーパースターが出撃を宣言した。イヨは２週前のロウで、盟友リア・リプリーとの「リヨ」でアスカ＆カイリのカブキ・ウォリアーズからＷＷＥ女子タッグ王座を奪取。２４日（同２５日）の「サタデーナイツ・メインイ