12月、名古屋市南区のディスカウントストアで化粧品を万引きをした女が、立ちふさがった店員に車をぶつけて逃げた事後強盗事件で、無職の女が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは、瑞穂区に住む無職・内田結花容疑者(46)です。内田容疑者は12月24日、南区駈上1丁目の「MEGAドン・キホーテUNYアラタマ店」で化粧品2点を万引きして軽自動車で逃げようとした際、呼び止めた男性店員(57)に車をぶつけた事後