この時期は、他の人のボーナス事情が気になるところ。投稿を寄せた兵庫県の50代男性（事務・管理／年収950万円）は、ボーナスを「130万くらい」と明かす。（文：境井佑茉）「ちょっとメンタル面で体調を崩し、課長を交代してもらったので下がっているがしょうがない」「子供が受験生なので特に大きな買い物、旅行などはしない」「昨年は150万くらいなので給料共に10％減くらい」だというが、「納得はできている」と現状を冷静に受