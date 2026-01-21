甲南大硬式野球部の「ＯＢＯＧ懇親会・岡本選手激励会」が２５年１２月７日に神戸市の同校で行われ、ＯＢの広島・岡本駿投手（２３）が出席した。２４年ドラフト３位で同部初のＮＰＢ選手となった１５３キロ右腕は、２５年３月の卒業後は初となる母校がい旋。４１試合で１勝１敗１ホールド、防御率２・８８をマークしたプロ１年目を終え、先発に転向する２６年は「１０勝」を目標に掲げた。また、２５年秋に１部復帰を決めた同部