俳優の篠原涼子が主演を務め、ジェシー（SixTONES）と藤木直人が共演する日本テレビ系1月期日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン-脱獄まであと××日-』（毎週日曜後10：30〜後11：25）の第3話が、25日に放送される。それに先立って、教団・廻の光関係者を演じるキャストからコメントが到着した。【場面写真】何があったのか…？拘置所で立てこもり事件が発生本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で