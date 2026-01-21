ガイドブック「災害広報で迷わないための15のヒント」（石川県提供）2024年元日の能登半島地震を教訓に石川県や北陸博報堂（金沢市）は、災害時の情報発信に関するガイドブック「災害広報で迷わないための15のヒント」を作成した。メディア対応や効果的な発信手段などを8ページにまとめた。自治体に配布する予定。メディア対応のポイントとして「情報発信体制を迅速に構築することが、被災者や全国民に伝えることにつながる」