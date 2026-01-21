タレントのさとう珠緒（53）が、1月20日に放送されたABEMA『愛のハイエナ5』にゲスト出演。親友である山田まりや（45）、小沢真珠（49）らとの近況を明かし、その豪華すぎる顔ぶれと変わらぬ美貌に視聴者から驚きの声が上がっている。【映像】元レジェンドグラドルたちの現在の姿番組内で「お酒の嗜み」について問われたさとうは、「先月は山田まりやちゃんと飲みました」と、かつてバラエティ番組を共に席巻した盟友とのエピ