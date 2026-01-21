国民的アニメの映画シリーズ45作目となる『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』（2月27日公開）の宣伝アンバサダーに、お笑いコンビアルコ＆ピースの平子祐希と酒井健太が起用され、さらにゲスト声優として声の出演を果たすことが発表された。【画像】大型スタンディのビジュアル本作は、『映画ドラえもん』シリーズの代表作のひとつとして長く愛され、感動の嵐を巻き起こした『映画ドラえもん のび太の海底鬼岩城』（198