来月8日の投開票に向けて“事実上の選挙戦”がスタートし、各党は公約に「消費税減税」を掲げる見込みです。一方、受験シーズンとも重なる時期の選挙に、受験生や大学などからは懸念の声が…。■自民党の公約、21日に取りまとめへ衆議院解散の正式表明から一夜明け、自民党の幹部会に出席した高市首相。その冒頭、こう意欲を示したといいます。自民党 鈴木幹事長（20日）「（高市首相は）『短期決戦となるが党一丸となって戦い抜