Netflix Japanが20日、インスタグラムの公式アカウントを更新。戸田恵梨香（37）主演のNetflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」の配信を告知した。公式アカウントでは「主演：戸田恵梨香Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』4月27日世界独占配信スタート」と告知した。さらに「日本一有名な占い師・細木数子。預言者、女帝、妖怪、詐欺師...？メディアを操り、国民を熱狂させた女の裏の顔とは。黒塗りの人生が今、明かされる」と