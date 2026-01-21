日本が1−0の接戦を制して決勝進出を決めた(C)Getty ImagesAFC U23アジアカップの準決勝が現地時間1月20日、サウジアラビアのジッダで行われ、U-23日本代表が1-0でU-23 韓国代表を下した。【動画】佐藤龍之介のCKから最後は小泉佳絃！韓国を下した値千金の決勝ゴールを見る試合は序盤から日本がペースを握り、何度も好機を作った。均衡が破れたのは36分、佐藤龍之介のCKに永野修都がヘッドで合わせ、相手GKが弾いたこぼれ球を