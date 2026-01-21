◆ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（２０日、山形・アリオンテック蔵王シャンツェ）山形市のアリオンテック蔵王シャンツェで女子個人第１９戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１０２メートル）が行われ、丸山希（２７）＝北野建設＝が、１０１メートル、９２・５メートルの合計２２２・５点で凱旋試合を制し、今季６勝目を挙げた。この日、全日本スキー連盟（ＳＡＪ）がミラノ・コルティナ五輪（２月６日開幕）代表５２人を発表。丸山は正