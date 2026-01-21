三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生（文科二類）の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第118回は、受験が本格化してからの「文転・理転」について考える。「浪人回避のための文転」手段はいくつかある龍山高校の生徒たちは大学入試センター試験（現：大学入学共通テスト）に挑む。順調なスタートを見せた生徒もいる中で、東大志望で理系トップの藤井遼は730点と