タレントでモデルの休井美郷（３４）が「結婚式を挙げさせていただきました」と報告した。２０日までに自身のインスタグラムを更新し「これまで出会ってきた人、離れていても見守ってくれた人、そして、隣にいてくれる存在。当たり前だと思っていた日常が、どれほど多くの支えの上に成り立っていたのか。あらためて気づかされた一日でした」としみじみ。「ここまで歩いてきた道も、これから続いていく道も、どちらも大切にし