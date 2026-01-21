アメリカの動画配信大手「ネットフリックス」は、メディア大手の「ワーナー・ブラザース・ディスカバリー」を買収する契約について全額現金に切り替えると発表しました。ネットフリックスは20日、ワーナーを720億ドル、日本円でおよそ11兆4000億円で買収する契約について、全額現金に切り替えると発表しました。先月、買収合意を初めて発表したネットフリックスは当初、ワーナーの株式を現金とネットフリックスの株式を組み合わせ