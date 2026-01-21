オリックス・岸田監督が、3月のWBCに出場する若月を、今春初実戦で若手主体となる2月8日の紅白戦で起用する考えを明らかにした。「（侍ジャパンに）選ばれた選手はそれに合わせて調整していかないといけない。実戦、ライブBP（実戦形式の打撃練習）の方にも早めに入ると思う」と話した。大舞台に向け、早めに調整を行っている扇の要を球団側もサポート。既に若月も「（試合に）出ないと調整できないので」と、侍ジャパン合宿合