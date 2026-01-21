広島・新井貴浩監督（48）が20日、春季キャンプ序盤からのサバイバルを予告した。今春最初の実戦として2月10日に予定される紅白戦にはベテラン、新人も含めて「みんな出る」と明言した。これまでのやり方を一新し、特別扱いなしで“椅子取り合戦”が展開される。この日は東京都内のホテルで開かれた12球団監督会議に出席。クライマックスシリーズ（CS）の開催方式やリプレー検証の変更点などが確認された。2年連続Bクラスから