¡Èº£±Ê¥í¡¼¥É¡É¤òÊâ¤à¡£ÃæÆü¡¦¶â´Ý¤¬¹âÃÎ¸©Æâ¤Ç¥«¥Ö¥¹¡¦º£±Ê¤È¤Î¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¡£º£±Ê¤¬DeNA¤Ç¤Î¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤ËÃ£À®¤·¤¿¡Ö2·å¾¡Íø¡õµ¬ÄêÅêµå²óÅþÃ£¡×¤Ø°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ö143¥¤¥Ë¥ó¥°°Ê¾å¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤È¡¢2·å¾¡Íø¤òÌÜÉ¸¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×ÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤Ã¤¿¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¾×·â²»¤¬¶Á¤¯¡£¥«¡¼¥Ö¤ä¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¸ò¤¨¤Æ29µå¤òÅê¤²¤¿¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¸åÊý¤Ç»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤¿º£±Ê¤«¤é¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ü¡¼¥ë¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤¿¡£Âº·É¤¹¤ëº¸ÏÓ¤ò