中央、地方のデビュー5年以内の若手騎手で争われる「第40回全日本新人王争覇戦」が20日、高知競馬場で行われた。川崎から参戦したデビュー5年目の野畑凌（21＝佐藤博）が優勝した。ポイント対象の第1戦（2R）が5着、第2戦（4R）で勝利。合計得点で新原周馬と並んだが、第2戦での成績上位が総合順位上位となる規定から野畑の優勝が決まった。