NY金先物2 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4765.80（+170.40+3.71%） 金２月限は急反発。時間外取引では、トランプ米大統領のグリーンランドの領有を巡る発言を受けて買い優勢となった。日中取引では、米大統領の欧州に対する追加関税を受けて株安に振れたことが支援要因となり、一代高値を更新した。 MINKABU PRESS