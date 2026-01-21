楽天の春季キャンプ1、2軍の振り分けが発表され、新人7人のうちドラフト1位・藤原（花園大）ら高校生を除く5人が沖縄・金武での1軍スタートとなった。監督会議に出席した三木監督は「若い選手にはどんどんアピールしていってほしい。意識して競争してほしいです」と海外（国名非公表）自主トレ中のルーキーたちに期待を寄せた。1位・宗山ら4人が1軍スタートだった昨年に続き、若手の底上げを狙う。11年ぶりに日本球界に復帰