◇12球団監督会議巨人・阿部監督は球宴で途中交代した選手が再出場（リエントリー）できるルールを提言した。昨年、全セの監督を務め「意見させてもらったのは、オールスターの再出場みたいなのがあった方が、全員使えるんじゃないですか」と持論を展開。「去年は（広島の）矢野君が1人予備で、誰かケガしたらという時に、誰か取っておかなきゃいけない状況になっちゃったので。本当は出したかったんですけれど」と改善策の