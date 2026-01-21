2025年大阪・関西万博の公式ライセンスグッズがJR西日本エリアに大集合します！ジェイアールサービスネット福岡とジェイアールサービスネット岡山は、JR博多駅や岡山駅など主要5駅において「2025 大阪・関西万博オフィシャルポップアップストア」を期間限定で順次出店。福岡エリア（博多・小倉）は1月19日から、岡山エリア（岡山・福山・尾道）は1月22日からスタートします。公式キャラクター「ミャクミャク」のグッズを直接手に取