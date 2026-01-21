[1.20 U23アジア杯準決勝 日本 1-0 韓国 ジッダ]持ち前の得点能力で、大きな勝利を手にした。“ロス五輪世代”のU-21日本代表はU-23韓国代表を1-0で撃破。決勝ゴールを決めたDF小泉佳絃(明治大2年)は「攻撃が好きなので、結果に結びつけられたのはよかった」と笑顔を見せた。今大会2度目の先発出場で、存在感を放った。昨年9月にコンバートされた右SBでピッチに立った小泉は、ポルティモネンセU-23でのプレー経験もあるMFキム