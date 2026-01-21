ヘブン先生の『日本滞在記』が完成して、ラフカディオ・ハーンであり後の小泉八雲の日本を記録していく仕事が、NHKの連続ドラマ『ばけばけ』でも本格的に始まった。トミー・バストウが演じる熱血漢でユーモラスなところもあるヘブン先生の姿からは、熱い言葉で日本を紹介した本のようにも思えるが、ハーンが実際に書いた『知られぬ日本の面影』は、平井呈一の翻訳もあって冷静かつ精緻に日本を見つめ日