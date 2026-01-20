韓国発メイクアップブランド「ヒンス（hince）」が、ホイップクリームのようななめらかさを叶えた新作リップティント「ニュー・ブラーティント」（全10色、3.8g 1760円）を発売する。1月29日からQoo10公式ショップで先行販売し、2月19日から楽天市場公式ショップで、3月3日から直営店と公式オンラインストアおよび全国バラエティショップで取り扱う。【画像をもっと見る】新作は、ふわっと溶けるような軽やかさを叶えた“ホイ