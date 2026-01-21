巨人・リチャードが川崎市のジャイアンツ球場で自主トレを公開。競技を超えた一流選手の教えを胸に「いつかはホームラン王を獲りたい」と掲げた。今オフはブルージェイズへ移籍する岡本に初弟子入り。昨年まで山川と自主トレを行っており、セ、パ両球団の本塁打王に弟子入りしたことに。「打つポイントが似ていました」と共通点を見いだし、「自分のものにできるように頑張っています」と成長につなげている。メンタル面はサ