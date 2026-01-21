◇12球団監督会議都内のNPB事務局内に設置される「リプレーセンター」の運用も確認された。3月1日のオープン戦から開始する予定で、広島・新井監督は「第三者がやって、今まで以上に公平性が担保されると思う」と歓迎。審判員2人以上がリクエスト制度に遠隔で対応する。ソフトバンク・小久保監督は「スロー、拡大、こま送りができるということで、現場としては非常に喜んでいる」と語った。