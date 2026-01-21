巨人・坂本の自主トレには石塚、増田陸、湯浅、楽天・平良に加え、ソフトバンク・秋広、オリックス・広岡が初参加した。秋広は昨年まで合同自主トレをしていた中田翔氏が現役を引退したこともあり、坂本に弟子入り。「凄い数字を持っている人なのでいろいろ学びたいと思いお願いした。バットの軌道や（打席の）心構えを教えてもらったので、引き出しを増やせるようにしたい」と意欲を見せた。