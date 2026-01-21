演歌歌手の神野美伽（60）が20日、都内でライブを行った。演歌に限らずジャズやラテン音楽などさまざまなジャンルの曲を歌唱。「私が歌いたいと思う歌を今日は好きなだけ歌える」と楽しみながら「テネシーワルツ」や「愛の讃歌」など13曲で魅了した。アンコールでは笠置シヅ子さんの「ヘイヘイブギー」を歌唱し「これからは、自由にやりたいことを最優先にしてやっていこうと思います！」と宣言した。