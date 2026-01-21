きのう(2026年1月20日)夜、釧路市で、住宅が燃える火事がありました。この火事で男性1人が心肺停止の状態で病院に搬送され、死亡が確認されました。火事があったのは、釧路市鳥取北9丁目の2階建ての住宅です。きのう(20日)午後7時40分ごろ、近所の住民から「2階建てで1階の居間から火が見える」などと消防に通報がありました。消防によりますと、この火事で男性1人が救助されたということです。男性は心肺停止の状態で病院に搬送さ