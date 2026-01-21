JRAは20日、根岸S（2月1日、東京）に出走を予定していたムエックス（牡8＝船橋・張田京）が回避すると発表した。地方の繰り上がり馬はいない。昨年12月23日に浦和の前走スポニチ杯ゴールドCで3度目の重賞制覇。名古屋の梅見月杯（29日）に選定されている。