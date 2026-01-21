日本将棋連盟は20日、王将戦（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の予選制度を来期の第76期（27日開幕）から変更すると発表した。これまで各3時間持ちだった1次予選を各1時間制とし、1日2局を消化。2次予選（3時間制）枠を8×3組の24に広げ、3回戦トーナメント方式とする。予選日程の過密度緩和が目的で、挑戦者決定リーグ制度の変更はない。