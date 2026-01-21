◇12球団監督会議西武・西口監督が“走塁改革”に意欲を見せた。今季から公式戦で導入される従来よりも一回り大きい「統一ベース」について「ランナーの走路なども変わってくると思う。盗塁も近くなるから、そういうところが大事になる」と重要性を強調した。昨季はリーグ3位の91盗塁を記録。春季キャンプやオープン戦から使用される予定で「ケガの防止にもつながる。しっかり取り組みたいね」と意気込んでいた。