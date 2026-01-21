◇12球団監督会議ヤクルトの池山監督は、来年の監督会議での席順の変更を誓った。12球団で最年長の監督ということで座長に指名も「まずあいさつのところで座長は辞退して。1年目の監督でごあいさつさせてもらった」と話した。2軍監督時代も出席していたが、1軍監督としての出席。前年度の順位で決まる席順に改めて「順位を上げて少しでも上の方に行けるように頑張っていきたい」と意気込んだ。