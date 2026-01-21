阪神の山田脩也内野手（２０）と百崎蒼生内野手（２０）が２０日、西宮市内の球団事務所で行われた「２０歳記念品贈呈式」に出席。山田は鹿児島でのオリックス・吉田輝星投手（２５）との自主トレで収穫を得たことを明かした。初の１軍出場を目指し、２月１日のキャンプインから走攻守でアピールすることも宣言。宜野座組スタートが内定している百崎にもライバル心を燃やした。端正な顔立ちはそのまま、表情は少し大人びてきた